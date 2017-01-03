王家禧人生處之泰然 幽默筆觸創老夫子

第一代「老夫子」漫畫家王家禧（前排左2）元旦在美國過世，晚年移居美國，妻子陳玲玲（前排右）也是漫畫中的陳小姐細心照料生活起居。（老夫子哈媒體提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年1月3日

創作「老夫子」轟動華人圈的漫畫家王家禧93歲辭世。他品嘗生活酸甜苦辣，對人生起伏處之泰然，從困境中自我調侃，透過幽默筆觸在「老夫子」中展現，陪伴一代又一代的讀者。

老夫子哈媒體今天證實第一代「老夫子」漫畫家王家禧元旦在美國過世，他的兒子王澤趕赴美國處理父親後事。王澤臨行前受訪說，父親王家禧一直都是充滿活力與想像力的創作者，「父親創造的老夫子就是描寫平日生活的漫畫，既是你我日常的趣味，更是各種天馬行空的想像」。

王家禧1925年出生於天津，1956年移居香港，曾在法屬天主教會負責繪聖經，兼辦教會「樂峰報」的編繪工作長達十多年之久。

王家禧的父親王承斌，曾任東三省省長，王家禧繼承父親允文允武喜愛繪畫、以及母親的幽默個性，因而而走上漫畫這條路。

王家禧在工作之餘，從事漫畫創作，開始以「萌芽」為筆名，接著用好幾個筆名在報章雜誌發表漫畫作品。

其中以長子「王澤」為筆名創作的「老夫子」漫畫，由「秦先生」首先登場，再加上「大番薯」，三個劇中人物個性顯明、幽默逗趣、文字簡潔，一推出深受讀者喜愛。

學建築的兒子王澤本尊，因見父親年紀漸老，1995年毅然接下父親的棒子，繼續老夫子漫畫的創作。為了分辨兩時期的作者，讀者遂以「老王澤」、「小王澤」區分或漫畫家王澤、建築藝術家王澤。

去年2月才從實踐大學建築系專任教授退休的王澤，十分佩服父親王家禧。第二代王澤表示，他眼中的父親王家禧是個潮爸，而母親陳玲玲(漫畫中的陳小姐)，更是日夜體貼悉心照顧父親的生活起居。

「老夫子」漫畫就是王家禧的一生。取之不盡的素材，都是北京輔仁大學西畫系高材生王家禧的寫照。

年輕時王家禧是運動好手，游泳、跳水、溜冰、打獵樣樣精通，因此漫畫中有許多運動、玩樂器和釣魚、陶塑等傳神畫面。

而在樂團擔任鼓手的王家禧，因為打鼓，練就成左、右手腳，可以同時做不同動作，日後成就了他雙手同時能作畫、寫字的絕活。又因為生活環境的歷練，造就了他敏銳的觀察力，這些都一一呈現在漫畫中。

自從王家禧移居美國加州後，平日最大嗜好除了畫漫畫就是釣魚，還迷上做陶器。因此，家中除了王家禧使用的各式各樣釣漁竿，還有各種不同造型的人物、動物、和瓶瓶罐罐，尤其是大魚的陶品最為醒目。

酸甜苦辣都嘗過的王家禧，對於人生起伏處之泰然，始終能從困境中自我調侃。他對生命的熱愛，透過幽默的筆，一一展現於「老夫子」，陪伴一代又一代的讀者。1060103

(中央社)