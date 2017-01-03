目睹兒持槍被上銬 母噴淚：那ㄟ安捏！

林男外出被警查獲槍彈，碰巧其母親騎車出門目睹兒子上銬坐路旁。(劉宥廷翻攝)

32歲林姓男子2日騎機車外出遇警攔查，竟查獲1把改造手槍、20顆子彈，不料，林男當場上銬呆坐路旁的經過被其6旬母親目睹，直問警「是怎麼了」、「我兒子跟我說要去買檳榔」；但她得知兒藏槍，難以置信嘆說「那ㄟ安捏啦」，只能眼光泛淚看著警將人帶走，全案依槍砲罪送辦。

高市警局保安大隊迅雷中隊昨天上午到湖內地區巡邏，在正義路發現林姓男子騎機車沒戴安全帽，且天氣不冷卻穿羽絨外套，直覺有異，將他攔下盤查；警方盤問時，察覺林男不斷冒汗發抖，要求搜身時還面顯緊張，甚至後退幾步，警就順勢拍搜他身體，驚見外套腰際鼓鼓，疑有槍械，火速制伏他。

林男持槍被逮，碰巧林的母親騎機車經過，撞見兒子被警上銬，眼泛淚光上前詢問警「是發生什麼事了嗎」、「我兒子跟我說要去買檳榔」；警告訴她，兒子藏有槍彈，她聽了難過不已，頻說「那ㄟ安捏啦」。

警調查說，從事螺絲工的林男有帶槍防身習慣，槍是以5萬元代價向友人購得，至於出門配槍外，還帶了2彈匣、20顆子彈，懷疑林男應是有仇家或是打算持槍滋事，仍將深入追查。

(中時)