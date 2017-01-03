無良商販！泥漿硬灌豬體 一頭增重10公斤

據湖南經視報導，最近，在湖南湘潭楊嘉橋鎮的一家生豬調運站內，每天都會不時傳來豬的慘叫聲，這裡並非屠宰場，只是把生豬中轉，供應給各大屠宰場，可是豬到了這裡為什麼會連連慘叫？經過記者幾天調查，揭開了這家中轉站背後不為人知的真相。原來是商販在轉運站內，硬生生的將黃泥漿灌到豬體內，每頭豬可增重10公斤。

該台記者到生豬中轉站內，看到陸續幾百頭豬運進來。記者在生豬中轉站外蹲守，直到一聲豬叫打破了中轉站的寧靜。只見一名戴帽子的男子站在一個壓力泵前操控機器，機器一開，豬的慘叫聲也伴隨而來。豬叫聲此起彼伏，聲聲刺耳，豬叫聲持續了一個多小時才慢慢停下來。豬叫聲停止後，中轉站的保養員又將之前運下來的生豬挨個趕上了運豬車。

據記者仔細觀察，被趕上車的生豬相比之前已經明顯變胖，個個大腹便便，走起路來左搖右晃，有些甚至直接摔在地上，無論怎麼抽打都站不起來。

記者隨後以養豬戶的名義，進入生豬中轉站。眼前的黃色泥漿狀物質竟是白泥粉、油糠和水混合的泥漿，而泥漿灌豬最多可以給豬增重10公斤，按照豬肉市場價格計算，一頭豬就要多支付台幣千元的冤枉錢，一車50頭豬就要多支付數萬元。而給豬增重的成本卻非常低，灌一頭豬收費不到10元人民幣。

湘潭縣畜牧水產局表示，生豬中轉站對生豬注水或注入其他物質的行為已經違規。隨即展開執法行動。同時，執法人員在現場還發現疑似病豬。執法人員將這些疑似病豬查扣。

面對執法，這家中轉站的負責人對非法灌豬供認不諱。執法人員現場拆除了壓力灌豬裝置，同時查扣現場已經加灌的生豬。

(旺報)