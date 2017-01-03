送春聯結好緣 三民區公所春聯免費送

我要評比

為迎接嶄新的一年，增添年節的吉祥喜樂，並宏揚傳統書法藝術，高雄市三民區公所將於1月13日（五）上午9時至12時，在三民區行政中心1樓舉辦「金雞報喜萬象新 國泰民安世太平｣送春聯活動，邀請書法名家揮毫寫春聯，歡迎市民朋友到場免費索取。

三民區公所特別邀請「財團法人陳期教育事務基金會」多位書法名家現場揮毫，屆時民眾除能近距離領受書法之美，並可免費索取春聯，帶回增添節日的喜慶氣氛。

由於名家書跡珍貴，往年民眾反應非常熱烈，惟數量有限，贈完為止，敬請提早蒞臨索取，以免向隅。三民區行政中心地址：高雄市三民區哈爾濱街215號。

(中時)