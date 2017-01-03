老字號拚轉型 推功夫年菜搶攻青年族群

我要評比

新年限定期間販售「滿福全雞-黑蒜雞」，以大成集團鹿野土雞為基底加入蒜頭熬製高湯，暖胃又暖心，售價670元／盒。（徐力剛攝）

黑橋牌特製「干貝南瓜糕」，綿密南瓜搭配新鮮干貝，海陸雙享受，售價230元／盒。（徐力剛攝）

以台灣長糯米製作丸子外皮，搭配豬腿肉內餡手工製作「珍珠丸子」，售價180元／10顆。（徐力剛攝）

中國傳統習俗過年送禮、闔家團圓，還在想年節禮盒該送什麼好？老字號品牌「黑橋牌」近年積極轉型，趁勢推出「功夫年菜」與「中式點心」系列商品，搶攻年輕消費族群市場。

黑橋牌中式點心系列，推出全新「干貝南瓜糕」，將新鮮南瓜蒸至軟綿，加入頂級干貝及黑橋牌培根提味，入口即化南瓜香氣濃郁，干貝特有大海味道在口中融合，鹹甜並存併發全新滋味。另一款「珍珠丸子」餡料以特選部位豬腿肉，三分肥七分瘦，搭配蝦米、香油與荸薺製作，外層以台灣本土長糯米包覆，Q彈糯米口感與有嚼勁豬肉，吮指回味。「香腸蘿蔔糕」以台灣白蘿蔔切丁佐以黑橋牌香腸、蝦米及香菇等配料製作，口感豐富有層次。

年節期間限定，功夫年菜系列「滿福全雞-黑蒜雞」選用鹿野土雞，加入雲林黑蒜、補氣紅棗及台灣文蛤，雞肉熬煮瘦而不柴，高湯中有濃濃蒜香，適合年節全家一同享用，即日起至1月27日止限定期間販售 。

(中時)