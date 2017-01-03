俞大?應邀參加達卡拉力賽賽程啟動儀式
第39屆達卡拉力賽1日在本屆賽程起點巴拉圭亞松森舉行象徵性啟動儀式，巴國總統卡提斯（Horacio Cartes）及玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）共同主持，駐巴拉圭大使俞大?獲邀參加。
達卡拉力賽（Dakar Rally）正式比賽於2日自亞松森起跑，途經玻利維亞，預計14日在阿根廷完成賽事。這是國際賽車界最重要之競賽，巴國首度參與此一國際賽事，受全國民眾高度矚目。
主辦單位估計共有來自世界各地6萬名民眾湧入會場，同時計有全世界190個國家及地區之媒體廣泛報導賽事，巴國政府已成功將巴拉圭打造為國際焦點。1060103
(中央社)
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