俞大?應邀參加達卡拉力賽賽程啟動儀式

我要評比

第39屆達卡拉力賽1日在本屆賽程起點巴拉圭亞松森舉行象徵性啟動儀式，駐巴拉圭大使俞大?（左）獲邀參加，並在現場與巴國內政部長羅哈斯（Tadeo Rojas）合影。（駐巴拉圭大使館提供）中央社 106年1月3日

第39屆達卡拉力賽1日在本屆賽程起點巴拉圭亞松森舉行象徵性啟動儀式，巴國總統卡提斯（Horacio Cartes）及玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）共同主持，駐巴拉圭大使俞大?獲邀參加。

達卡拉力賽（Dakar Rally）正式比賽於2日自亞松森起跑，途經玻利維亞，預計14日在阿根廷完成賽事。這是國際賽車界最重要之競賽，巴國首度參與此一國際賽事，受全國民眾高度矚目。

主辦單位估計共有來自世界各地6萬名民眾湧入會場，同時計有全世界190個國家及地區之媒體廣泛報導賽事，巴國政府已成功將巴拉圭打造為國際焦點。1060103

(中央社)