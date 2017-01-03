拉倒9旬失智老婦 鄰長致歉稱不堪其擾
苗栗市清華里吳姓女鄰長不滿家門口屢遭92歲罹患失智症的鄰居老婦丟垃圾、攀折樹蘭盆栽，前往理論時將老婦從座椅拉起摔倒地面，女鄰長今天出面致歉，但家屬憤怒不排除提告。
苗栗市清華里高齡92歲的沈姓老婦人因罹患失智症，經常到附近鄰居家前摘折植栽，去年1月31日上午又前往對面吳姓女鄰長家門口，攀折樹蘭枝葉，引發吳女不悅，上門興師問罪，除與家屬發生言語爭執，並一度欲強拉老婦到警察局，原本坐在藤椅上的9旬老婦人，被拉起摔跌倒地。
沈姓老婦人的媳婦見狀，大喊「妳怎麼可以對我媽這樣子！」附近鄰居也幫忙扶起阿婆，並責怪女鄰長「實在太過分」，最後是通報派出所員警協調才暫時化解糾紛；但影片PO上地方臉書社團，引起網友心疼老阿婆，對鄰長行為一片撻伐。
吳姓女鄰長的兒子事後代為向對方致歉，不過沈婦家屬表示，身為鄰長，卻對一個失智的老人家「動粗」，導致腿部和腰部出現瘀青，不排除提出傷害告訴。
對此，吳姓鄰長今天親自出面致歉表示，沈姓老婦人半年來幾乎每天到她家門口「咆哮」、「丟垃圾」、「攀折花木」、甚至還會「便溺」，實在不堪其擾。
她說，起初也儘量包容，將老婦人攀折的花木、垃圾拿去向沈婦家反應，希望能夠設法約束，但對方家屬總以老人家失智為由稱「我們也沒辦法」態度消極，因長期以來狀況均未獲得改善，才會一時「失去理智」、做出「不良示範」，如果對方提告，只能靜待司法調查。1060103
(中央社)
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