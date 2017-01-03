國民黨民調 民眾對蔡英文不滿意度升至55.3％

國民黨文傳會3日公布政黨支持度民調。對蔡英文擔任總統的表現，認為不滿意的從去年10月14日調查的48.3%上升到55.3%。（資料照）

國民黨文傳會3日公布政黨支持度民調。對蔡英文擔任總統的表現，認為不滿意的從去年10月14日調查的48.3%上升到55.3%；認為滿意的則從42.8%下降到36.9%。對民進黨的表現，不滿意的從62.3%升到68.9%；滿意的從29.3%降到23.4%。民進黨執政以來的表現和國民黨執政時比較，認為比較差的從10月14日調查的25.4%上升到31.0%；認為比較好的從25.4%降到24.3%。

對政黨認同趨勢，從12月8日到12月27日兩次調查結果來看，表示中立的從46.1%大幅下滑到23.6%；認同各政黨比率則都上升，認同國民黨從23.5%升到29.9%；認同民進黨的從16.0%上升到26.3%；認同時代力量從6.5%到10.1%；認同親民黨從5.5%到6.5%。顯見民眾對政黨認同度提高。

此次政黨形象民意調查，國民黨委託趨勢民調公司進行，調查時間去年12月27到29日，樣本數1071人，以單純隨機方式電話抽樣，在95%信心水準以下最大誤差不超過正負3%。

(旺報)