高市本週辦理9場徵才逾1000個職缺

我要評比

新年第1週，為協助求職朋友儘快找到理想工作，歡喜迎農曆年，高雄市政府勞工局訓練就業中心辦理9場徵才活動，共有1099個職缺，歡迎待業民眾踴躍參加。

1月4日(三)上午9時30分，楠梓就服站有「華騰國際科技、樂家庭居家清潔公司、慶達科技、燁聯鋼鐵」招募82名品檢員、居家服務員、天車手等；同日下午2時，「頎邦科技、保時潔清潔公司、如欲企業」於三民就服站徵求99名產線技術員、駐點清潔員等；而岡山就服站則有「乘寬工業、舜倡發企業、奇美食品公司、順遠工程公司」開出230個職缺。

1月5日(四)總計有3場徵才活動，下午2時，有「高登意象創意整合行銷公司、旺詮公司、陸潔公司、先鋒保全」於左營就服站徵求153名儲備幹部、醫院清潔員、保全員及操作工等職缺；同時間在鳳山就服站有「大鎪科技、旗津窯文化藝術公司、安得蘆食品公司、米寶餐飲公司」招募48名操作工；緊接著下午2時30分於五權里活動中心有「中鋼保全、台灣典範、晶城環保、永記塑膠」釋出153個工作機會。

1月6日(五)上午9時30分，於前鎮就服站有「大魯閣公司、高雄空廚、同安企業、齊家保全」徵求145名寒假工讀生、堆高機操作員、社區主任及安管員等；同日下午2時「大明食品公司、順昶塑膠公司、峻發機械公司、漢林環保科技」於鳳山就服站招募75人；另外晚間6時30分，將舉辦今（106）年首場夜間徵才，「晉欣食品、台灣糖業公司、斑鳩的窩」將於台糖量販店楠梓店，招募103名員工。

訓就中心105年共辦理519場大、中、小型及單一徵才活動，計3392家廠商提供110,509個職缺，較104年大幅增加2萬9千多個工作機會。訓就中心將持續辦理多元化的徵才活動，媒合民眾順利就業，讓雇主找到好人才。

各場次徵才資訊可上訓就中心網站（http://www.ktec.gov.tw）「電子履歷」專區查詢，或電洽：733-0823轉408。

此外，106年第1梯次產訓合作職訓班，報名至106年1月12日止，班別有「食品烘焙、美髮設計、地方風味小吃、電機控制、美容造型、水電裝修及汽機車修護」等8班，歡迎待業朋友學習第二專長，報名訊息可上訓就中心網站查詢，或洽：783-5011分機132~134。

(中時)