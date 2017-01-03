淡水暖警推車500米 關渡橋不打結

新北市淡水區關渡橋今天上午大塞車，原來是一輛自小客車在橋上拋錨，造成後方塞車大回堵。員警到場救援，協助將車輛往前推500公尺遠，引起網友熱議，直呼「警察辛苦了」。

新北市淡水警分局竹圍派出所警員黃威碩表示，上午7時50分接獲分局勤務中心派遣，到關渡橋察看為何塞車？

他說，剛上橋沒多久，就看到一輛黑色轎車拋錨在往五股方向的外側車道，嚴重影響交通。

如果請拖吊車來排除，等待過程會使淡水交通大打結，耽誤民眾上班時間。為了立即恢復交通順暢，才會與男駕駛合力將車輛安全推至關渡橋下，不僅救了駕駛人的窘境，也救了淡水的交通。

黃姓警員推車過程中，兩名路過機車騎士，也下車主動幫忙，4個人使盡力氣，終於成功將車輛往前推了500公尺至關渡橋下。

駕駛感謝警方不顧安危，熱心協助推車，還幫忙聯絡拖吊車到場。路過的民眾，目睹警員推車過程，以手機紀錄，上傳到淡水交通資訊的LINE群組，網友紛紛留言感謝員警的辛苦。1060103

(中央社)