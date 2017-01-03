新疆產婦剖腹產後大出血 逾百人捐血5萬毫升

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新年期間大陸新疆傳出感人事件，一位產婦在剖腹產子後大出血，家屬及親友、醫院等透過微信朋友圈廣泛發出求捐血資訊，結果已有150餘人捐血超過5萬毫升，但產婦目前尚未脫離生命危險。

新疆石河子市29歲產婦燕萍剖腹產子20小時後肚子疼，緊接著出現失血性休克症狀。新疆石河子市八師人民醫院緊急從血庫和北疆其他城市調撥A型血，但依然不夠。情急之下，產婦家屬、朋友和同事通過微信朋友圈發出「求獻血」資訊，引發社會關注。

石河子中心血站工作人員阿依努爾·古麗告訴澎湃新聞，目前已有超過150餘人捐血超過5萬毫升。

(旺報)