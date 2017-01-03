自我超越的不倒翁，林信豪朝老師邁進

重度肢體障礙者林信豪，朝老師之路邁進。（教育部提供）

去年從彰師大學英語系畢業的林信豪，是重度肢體障礙，他目前正在彰化和美實驗學校實習，未來將投入教育領域。他行動時必須靠輪椅，上不了教室的講台寫黑板，他以電腦操作簡報系統來教學，努力圓教師夢。

林信豪出生時因為大腿與小腿肌肉相連，造成下肢嚴重萎縮，外表看來猶如「不倒翁」般的模樣。回想起過去成長歷程，他與眾不同的外貌總是飽受外界異樣的眼光，在同儕之間也經常受到排擠，不過在父母親正向積極鼓勵下，他學會用樂觀的態度面對各種的誤解或嘲諷。

林信豪國一時就得到總統教育獎，當時他在自傳中寫到「要靠自己的力量完成日常生活中的大小事」，這成為他之後的生活態度。他不因身體的缺陷而自我限制，反而以更自動自發、自主自決的人生態度克服種種困境。

林信豪在求學過程中曾受到許多師長的幫助，因此他決定未來當老師，回饋社會。大二時，他靠自己的力量在激烈的競爭下獲得卓越師資培育獎學金，為教師之路邁進一大步。

林信豪去年從彰師大英語系畢業，目前正在彰化和美實驗學校學習，還教高中部正常班的學生。他表示，班上學生都很好，沒有用異樣的眼光看他，還把他當成「大哥哥」、「學習的典範」，遇到問題也會找他聊，讓他對教師這個工作更有信心。

對於在和美實驗學校的學習，林信豪表示，在教室裡面，他坐的輪椅常上不了講台，即使上了講台，他要坐在輪椅上寫黑板，高處的地方也寫不到，因此，他必須以其他方式因應，譬如使用電腦或數位媒體系統，以簡報的方式上課。

林信豪是重度身體障礙者，他一旦成為正式老師，將是少見案例。對於未來，他表示，因為外表跟一般人不一樣，當老師時，可能會面對學生或家長的懷疑，但他會努力做好，證實自己可以勝任老師工作。

(中時)