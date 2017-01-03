SpaceX復飛 將於1 月 8 日恢復衛星發射
SpaceX太空運輸公司將在1月8日恢復太空任務，因為該公司已經正式確定是去年9月的事故原因。 SpaceX公司詳細解釋了火箭事故問題點，涉及到碳纖維的管線材料與過冷造成氧氣凍結。該公司表示，他們已經採取改正措施，以確保同一事故不會再次發生。
「邊緣科學誌」(the verge)報導，SpaceX公司在去年9月1日時，原本預計發射多枚重要的通訊衛星，結果就在添液態氧的階段發生了大爆炸，炸毀了全部的發射台，當然也有內載的各個衛星，其中句括Facebook所需要的衛星。在調查事故中發現，液態氧需要液態氦來冷卻，以確保液體狀。結果擔任冷卻劑的液態氦，使用的碳纖維複合材料管線可能會出現空隙或皺折，造成過度冷卻的液態氧固結管線邊緣，結果累積到固態液態氧阻住管線，最終引發爆炸。
SpaceX公司的負責人伊隆·馬斯克(Elon Musk)親自出面解釋去年的失敗，最終美國太空總署同意了他們的說明，也同意他們的改善方法，該公司將會注意液態氦的冷卻程度，避免將任何液態氧凍結成固體。此外容易和管線也會改善，減少在彎曲部分凝固的機會，不過該公司並沒有明確說明變更設計的完整內容。
總之，1月8日SpaceX將在加洲范登堡基地進行復出後的第一回太空任務，將要發射10枚小尺寸的探頭衛星，以及通訊用銥衛星。如果一切順利，大概在下回，或是下下回的任務，就會輪到台灣的福爾衛星五號衛星的發射任務。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。