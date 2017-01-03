SpaceX復飛 將於1 月 8 日恢復衛星發射

原先最有名的太空運輸公司SpaceX，在去年事故後已經停止太空任務4個月，現在他們要重新出發，加入火箭發射任務。(圖/SpaceX)

SpaceX太空運輸公司將在1月8日恢復太空任務，因為該公司已經正式確定是去年9月的事故原因。 SpaceX公司詳細解釋了火箭事故問題點，涉及到碳纖維的管線材料與過冷造成氧氣凍結。該公司表示，他們已經採取改正措施，以確保同一事故不會再次發生。

「邊緣科學誌」(the verge)報導，SpaceX公司在去年9月1日時，原本預計發射多枚重要的通訊衛星，結果就在添液態氧的階段發生了大爆炸，炸毀了全部的發射台，當然也有內載的各個衛星，其中句括Facebook所需要的衛星。在調查事故中發現，液態氧需要液態氦來冷卻，以確保液體狀。結果擔任冷卻劑的液態氦，使用的碳纖維複合材料管線可能會出現空隙或皺折，造成過度冷卻的液態氧固結管線邊緣，結果累積到固態液態氧阻住管線，最終引發爆炸。

SpaceX公司的負責人伊隆·馬斯克(Elon Musk)親自出面解釋去年的失敗，最終美國太空總署同意了他們的說明，也同意他們的改善方法，該公司將會注意液態氦的冷卻程度，避免將任何液態氧凍結成固體。此外容易和管線也會改善，減少在彎曲部分凝固的機會，不過該公司並沒有明確說明變更設計的完整內容。

總之，1月8日SpaceX將在加洲范登堡基地進行復出後的第一回太空任務，將要發射10枚小尺寸的探頭衛星，以及通訊用銥衛星。如果一切順利，大概在下回，或是下下回的任務，就會輪到台灣的福爾衛星五號衛星的發射任務。

(中時電子報)