結核菌入侵引發心包膜炎男子呼吸困難
台中市46歲張姓男子，曾因肺積水就醫，卻始終找不出導致肺部積水的原因，日前他突然不斷咳嗽且呼吸窘迫，到亞大醫院就診，經會診檢查確認為罕見的結核性心包膜炎，經施行「心包膜切除術」治療，目前恢復良好。
亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文指出，張男10多年前開始抽菸，約10年前出現肺積水就醫，卻始終沒有根治，上月開始出現急喘、不斷咳嗽的情況，連躺在床上都覺得呼吸困難，就醫時心音聽診有摩擦聲，立即安排檢查。
經X光檢查，發現張男肺部有浸潤情況，心臟更大得宛如一顆排球，推測可能為心臟問題，即安排各科會診。亞大醫院心臟內科主任王宇澄表示，張男左右心壓力皆有增高現象，透過超音波檢查發現他心臟表面凹凸不平，同時心包膜內積水，其心包膜厚度超過5釐米，導致心臟無法正常舒張，出現心臟衰竭現象。
王宇澄表示，造成心包膜增厚的常見原因有肺外結核或惡性腫瘤，經手術心臟切片，確認張男為結核菌入侵心臟引起的心包膜炎，轉由心臟血管外科主任劉殷佐施行手術治療。
劉殷佐說，張男因結核菌入侵，使心包膜發炎增厚並嚴重積水，造成心臟受壓迫、阻礙心室寫意流動，經手術剝除心包膜並取出積水，再服用抗結核菌藥物，張男恢復良好。
(中時)
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