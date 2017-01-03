悲戀之歌：作曲家姚讚福故事新書發表

林良哲完成《悲戀之歌：聆賞姚讚福》一書，在新書發表會上還以留聲機播放當年的原唱歌曲。(馬瑞君攝）

「我君離開千里遠，放阮孤單守家門；袂吃袂睏腳手軟，瞑日思君心酸酸」，不少人朗朗上口的《心酸酸》，作曲家姚讚福於1930年代創下台語流行歌上上最佳銷售量，但一生卻充滿波折和不幸，在他往生後50年，媒體工作者林良哲以訪查方式，詳實記錄了他的創作歷程，完成了《悲戀之歌：聆賞姚讚福》一書。

在今天上午的新書發表會上，林良哲以留聲機播放1936年時原主唱「秀鑾」演唱的《心酸酸》，現場一片寧靜，出席活動的姚讚福子女們也細心聆聽、忍不住眼眶泛紅，彷彿將思緒拉回到小時候，全家團圓和樂的時光，又感慨父母一生的遭遇。

林良哲表示，姚讚福已經過世半世紀，很多寶貴資料都已經遺失，他試著從姚讚福的歌曲和訪查他的子女、朋友和同事等去拼湊故事；但故事還沒來得及說完，還有很多資料又陸陸續續發現，他這個「說故事的人」會繼續說下去。

姚讚福的大女兒姚美智說，她從小很早熟，媽媽也習慣將很多酸甜苦辣告訴她，她也看到了很多人情冷暖，現在看到了父親的歌曲不斷被傳唱，他的故事被注意，應該就是父親最大的安慰。

《悲戀之歌：聆賞姚讚福》一書是文化局出版典藏台中系列中，首度以台語作曲家為主題；姚讚福還創作過《悲戀的酒杯》、《我的青春》、《姐妹愛》等歌曲，戰前與鄧雨賢齊名，但戰後因時勢變遷及流行歌市場的轉變，讓他有志難伸，也是台語流行歌的興衰故事。

(中時)