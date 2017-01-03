呂秀蓮祝蔡總統 快樂出訪平安回來
前副總統呂秀蓮今天說，主張邦交無用論的人，其實過去沒有參與外交事務；她認為，教廷不會輕易犧牲台灣，國人不要一直在吵；她也祝福總統蔡英文快快樂樂出門、平平安安回來。
呂秀蓮今天接受「POP搶先爆 主持人黃光芹」專訪。
對於台灣的外交處境，她說，「全面斷交，我認為不致於啦！」以教廷的問題，「我們若愈在乎，他（中國）可能籌碼愈高，我們大家不要再鎖定哪個國家，自己在做文章、製造緊張、增加籌碼」。
呂秀蓮認為，教廷不同於其他邦交國，過去她也與教廷書信來往，教廷很重視台灣，「我們的價值理念讓他們了解，他們也不會輕易犧牲我們」，國人不要一直在吵，吵得變成說非斷掉不可，這樣不好啦，大家放輕鬆，她也祝福總統蔡英文「快快樂樂出門、平平安安回來」。
蔡總統即將於7日至15日出訪中美洲邦交國。
主持人追問，包括前民進黨主席許信良、前行政院長游錫(方方土)都曾發表「邦交無用論」的談話。
呂秀蓮認為，現代國家的幾個要素包括土地、人民、政府、有效經營國際外交的能力，其中一個指標就是有幾個邦交國。
她認為，主張邦交無用論的人，其實過去沒有參與外交事務，當年她與前總統陳水扁為了維護難得的幾個邦交國，卯足全力。
呂秀蓮強調，她任內出訪11次，「沒有一次他（陳水扁）給我支票帶出去的，我都是搏感情，我都是一毛錢沒付出，推廣柔性國力」；好幾個到現在邦交都很好，假如她沒去恐怕會斷交，「真的沒有拿錢出去，每次這樣講（金錢外交），我都覺得很難堪，我們是自己在汙辱自己」。
另外，對於駐德代表謝志偉曾在臉書表示，新竹光復高中的「納粹事件」會發生，其中一個關鍵原因正是因為「納粹陰魂就/還在台灣」。這番發言，引起爭議。
呂秀蓮說，謝志偉也是非典型的人，平常會講俏皮話，可能他自己也可以做一點檢討，但是與其挑他這個，聽說他駐德時，把台德關係搞得非常活潑，做得非常好，大家可以輕鬆地看。1060103
(中央社)
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