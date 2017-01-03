森榮鴻披崇越18號戰袍 火球暫未亮相

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畢業於國立體育大學的22歲右投手森榮鴻今天正式加入崇越隼鷹成棒隊，穿上代表王牌投手的18號球衣在場邊小試身手，暫時沒有施展招牌火球。

「職棒簽約金一生只有一次，我自己有設一個目標，雙方有一點落差」森榮鴻被問到放棄職棒合約，選擇轉戰業餘的心情，他希望今年6月再挑戰一次選秀。

去年選秀跟森榮鴻同在第4輪的選手，簽約金分別是獅隊王玉譜310萬元、悍將陳明軒300萬元、兄弟吳東融280萬元。他今年如果再報名選秀，除非本人同意或其他3隊不選，Lamigo桃猿才能選他。

森榮鴻去年6月報名中華職棒選秀，由桃猿隊在第4輪選中，但雙方談合約沒共識，森榮鴻決定再等一年。他9月加入中華培訓隊，日本移地訓練投出154公里火球，受到日本球探注意。

崇越隼鷹隊上午在觀山球場分組練習賽，森榮鴻第一天報到，但沒有下場，只有在牛棚簡單熱身，投10多球，捕手沒有蹲下來。

森榮鴻說，去年從春季聯賽到現在一直比賽，目前身體狀況還在調整，恢復疲勞。

崇越隼鷹總教練吳思賢說，森榮鴻加入之後定位後援投手，與另一名擁有150公里以上速球的王鴻程，兩人組成雙救援。

吳思賢也了解，森榮鴻目標是職棒選秀，希望他在崇越期間調整好狀況，球技持續成長，對球隊戰力也是一大幫助。1060103

(中央社)