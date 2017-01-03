森榮鴻披崇越18號戰袍 火球暫未亮相
畢業於國立體育大學的22歲右投手森榮鴻今天正式加入崇越隼鷹成棒隊，穿上代表王牌投手的18號球衣在場邊小試身手，暫時沒有施展招牌火球。
「職棒簽約金一生只有一次，我自己有設一個目標，雙方有一點落差」森榮鴻被問到放棄職棒合約，選擇轉戰業餘的心情，他希望今年6月再挑戰一次選秀。
去年選秀跟森榮鴻同在第4輪的選手，簽約金分別是獅隊王玉譜310萬元、悍將陳明軒300萬元、兄弟吳東融280萬元。他今年如果再報名選秀，除非本人同意或其他3隊不選，Lamigo桃猿才能選他。
森榮鴻去年6月報名中華職棒選秀，由桃猿隊在第4輪選中，但雙方談合約沒共識，森榮鴻決定再等一年。他9月加入中華培訓隊，日本移地訓練投出154公里火球，受到日本球探注意。
崇越隼鷹隊上午在觀山球場分組練習賽，森榮鴻第一天報到，但沒有下場，只有在牛棚簡單熱身，投10多球，捕手沒有蹲下來。
森榮鴻說，去年從春季聯賽到現在一直比賽，目前身體狀況還在調整，恢復疲勞。
崇越隼鷹總教練吳思賢說，森榮鴻加入之後定位後援投手，與另一名擁有150公里以上速球的王鴻程，兩人組成雙救援。
吳思賢也了解，森榮鴻目標是職棒選秀，希望他在崇越期間調整好狀況，球技持續成長，對球隊戰力也是一大幫助。1060103
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。