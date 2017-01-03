台鐵春節罷工？賀陳旦盼共體時艱

交通部長賀陳旦今天出席台中國際機場揭牌典禮。（陳淑娥攝）

交通部長賀陳旦今天出席台中國際機場揭牌典禮，針對一例一休台鐵醞釀春節罷工，他表示，台鐵人力長期不足，最近為一例一休在調度上面臨更大困難，每逢佳節台鐵總是扮演送遊子回家團圓的角色，這是優秀及重要的傳統，相信客運的精神及文化，台鐵員工會當成榮耀的一部分。他也強調將努力與工會溝通，人力不足部分也以專案報請行政院增加員額，希望過渡時期以服務優先共體時艱。

阿里山森林小火車恐收攤？賀陳旦指出，現階段照政府分工是台鐵在承擔，台鐵在鐵路技術上有其長處，但是，阿里山鐵路具有觀光及在山區結合旅遊、行銷、管理上等其他領域，林務局有好的傳統，會請台鐵和林務局商討如何合作，大家不要刻意把工作往外推，應把工作一起攬在身上。

(中時)