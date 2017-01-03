NBA》綠葉變紅花 格林大三元助勇士熔金塊
自從杜蘭特來到金州之後，卓雷蒙格林的角色變得很尷尬，美其名是四巨頭，但他卻經常扮演紅花身旁的綠葉角色，不過，勇士3日在主場迎戰金塊時，格林繳出15分、10籃板、13助攻，本季第二次「大三元」成績單，幫助球隊127比119摘下3連勝，本季對戰2連勝，同時也是全聯盟第一一支拿下30勝的球隊。
勇士本季除了前3場比賽助攻次數低於30次，接下來連續32場助攻次數都超過30次，是全聯盟團隊戰力與默契最佳的球隊。
卓雷蒙格林此役大多數的時間都放在防守，雖然全場只出手8次，但命中5球，直到比賽最後28秒在前場抓下籃板並且立刻補進，不但完成「大三元」演出，而且還澆熄了金塊的反撲氣焰，成為勇士能夠取勝的第一功臣。
勇士全場6人、先發五虎得分皆上雙，除了格林外，克雷湯普生25分最高，史提芬柯瑞貢獻22分，杜蘭特挹注21分，三大巨頭得分都超過20分以上，中鋒帕楚利亞11分、9籃板，小將克拉克12分。
第四節一度落後14分的金塊，靠著賈林納利與約基奇兩人發動11比2攻勢，在最後1分37秒時追至6分落後，但卓雷蒙格林的補籃得手，金塊的反攻力道也隨之熄滅。約基奇21分、13籃板，威爾森錢德勒21分，賈林納利19分、8籃板，蓋瑞哈里斯11分，巴頓14分。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。