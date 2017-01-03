NBA》綠葉變紅花 格林大三元助勇士熔金塊

卓雷蒙格林(左)繳出大三元成績單，幫助勇士在主場擊敗金塊。(美聯社資料照)

自從杜蘭特來到金州之後，卓雷蒙格林的角色變得很尷尬，美其名是四巨頭，但他卻經常扮演紅花身旁的綠葉角色，不過，勇士3日在主場迎戰金塊時，格林繳出15分、10籃板、13助攻，本季第二次「大三元」成績單，幫助球隊127比119摘下3連勝，本季對戰2連勝，同時也是全聯盟第一一支拿下30勝的球隊。

勇士本季除了前3場比賽助攻次數低於30次，接下來連續32場助攻次數都超過30次，是全聯盟團隊戰力與默契最佳的球隊。

卓雷蒙格林此役大多數的時間都放在防守，雖然全場只出手8次，但命中5球，直到比賽最後28秒在前場抓下籃板並且立刻補進，不但完成「大三元」演出，而且還澆熄了金塊的反撲氣焰，成為勇士能夠取勝的第一功臣。

勇士全場6人、先發五虎得分皆上雙，除了格林外，克雷湯普生25分最高，史提芬柯瑞貢獻22分，杜蘭特挹注21分，三大巨頭得分都超過20分以上，中鋒帕楚利亞11分、9籃板，小將克拉克12分。

第四節一度落後14分的金塊，靠著賈林納利與約基奇兩人發動11比2攻勢，在最後1分37秒時追至6分落後，但卓雷蒙格林的補籃得手，金塊的反攻力道也隨之熄滅。約基奇21分、13籃板，威爾森錢德勒21分，賈林納利19分、8籃板，蓋瑞哈里斯11分，巴頓14分。

(中時電子報)