為1萬2債務鬧糾紛 男子持刀砍人遭逮
平時在汐止、內湖一帶活動的男子小安因不滿謝姓男子積欠1萬2000元，放話再不還錢要找人砍他。於是謝男找8名朋友助陣，今天凌晨1點多，兩派人馬相約在內湖區安康路一處停車場談判，小安找來的朋友以預藏西瓜刀、辣椒水攻擊謝男一方，造成3人受傷，其中1人背部刀傷。警方獲報至現場逮捕一干人等，隨後依法將兩派人馬移送法辦。
小安找來的朋友年約20多歲，駕駛超過200萬的高級轎車到場討債，駕駛蘇姓男子坦承以辣椒水攻擊對方，並且以預藏的西瓜刀砍殺謝男等8人;而謝男找來的朋友中，有1人背部遭砍傷，另外2人手指頭受傷，皆送往三軍總醫院急救，暫無生命危險。
警方到場後，依《社會秩序維護法》聚眾鬥毆，將現場12人帶回警局，並從現場發現西瓜刀、辣椒水、信號彈等，但兩方人馬都不承認持西瓜刀，都說只是與朋友相約「聊天」，不清楚債務糾紛。警方正在追緝主嫌小安，待後續釐清相關案情。
(中時)
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