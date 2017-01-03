力挺「自自冉冉」 國教院下月討論是否納國語辭典

蔡英文總統及副總統陳建仁的新春春聯用「自自冉冉」引發爭議，不過這4個字在教育部《重編國語辭典》線上系統中是找不到的。教育部國家教育研究院表示，將在下個月的編審會議中討論，看有否必要將「自自冉冉」納入《重編國語辭典》中。

國家教育研究院主祕武曉霞說，教育部《重編國語辭典》每個月會召開兩次編審會議，外界如果有新的歷史、語言方面的新詞，會討論是否納入辭典中；如果要納入，必須符合兩個條件，一是穩定存在，另一則是要很多人使用。

武曉霞說，目前外界沒有人向國家教育研究院提出將「自自冉冉」納入《重編國語辭典》，但既然輿情報導這件事，就會納入下個月的編審會議中來討論，再決定是否納入辭典中。

(中時)