金寧鄉人口破3萬 躍升金門第二大鄉鎮

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金門縣金寧鄉人口突破3萬人，僅次於金城鎮，在金門5鄉鎮中躍居人口第二多鄉鎮。鄉長陳成勇今天致贈第3萬民眾董欣薇紀念獎牌，並發願要持續建設金寧鄉成為「金門第一」。

陳成勇表示，他在民國99年3月就任鄉長時，金寧鄉只有1萬多人；100年10月超過2萬人，105年12月30日突破3萬人。

陳成勇說，由於國立金門大學在99年8月正式落腳金寧鄉大學路1號，金大學生入籍使得金寧鄉人口大為增加；此外，鄰近金城鎮土地飽合，造就金寧鄉房地產大為發展，許多民眾在這裡安家落戶，使得金寧鄉人口終於在去年底超過3萬人，擠下金湖鎮，成為金門第二大人口數鄉鎮。

金門縣人口超過13萬人，常駐人口約6萬人；金城鎮戶籍人口數4萬多，居5鄉鎮之冠，其次是金寧鄉3萬多人。陳成勇表示，人口破3萬後，依照相關法規，鄉公所將可增加一名主任秘書編制，鄉民代表會人數也增加為9名，金寧鄉日後的發展大有可為。

此外，雖然鄉鎮行政地位平行，但陳成勇期許2年內，金寧鄉能「升格」為鎮；他也有信心金寧鄉邁向「金門第一」。

金寧鄉第3萬民眾是5歲的董欣薇。她的媽媽姜惠娜今天代表接受陳成勇和鄉公所秘書陳清寶等人贈送的紀念牌和紀念酒。

董家原住金城鎮古崗，姜惠娜說，由於孩子漸長，古厝已不敷使用，在婆婆建議下，舉家在金寧頂埔下置產，去年4月即陸續進住，但直到年底才入籍，沒想幸運成為第3萬人口。她感謝鄉長的照顧，盼望孩子能在金寧鄉快樂成長。

鄉公所表示，除了數第3萬名幸運者，前後5名入籍的民眾也可得到主題紀念酒一罐。

金寧鄉位於金門縣西北隅，三面環海，總面積29. 854平方公里，擁有紅土落花生、地瓜、一條根、石蚵等農海特產品；聞名中外的「古寧頭大捷」就是在這裡發生，古寧頭也因而成為重要觀光景點。1060103

(中央社)