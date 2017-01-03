大陸扒手專偷松山機場 6旅客受害
中國大陸胡姓、周姓男子多次以觀光簽證名義來台，卻在松山機場手扶梯相互掩護扒竊旅客錢包，多名日韓旅客受害，航警局去年11月趁兩人再度犯案時現場逮捕。台北地檢署調查，胡、周至少涉及6起扒竊案，今依加重竊盜罪起訴。
檢方指出，松山機場去年發生多起旅客遭竊案，多數被害人搭機返國才驚覺遭竊而跨海提告。警方組成專案小組調閱機場內監視器，發現兩名男子行跡鬼祟，掌握嫌犯容貌特徵後展開埋伏。
去年11月9日、11日松山機場出境大廳手扶梯各有一名外籍旅客遭竊，詎料竊嫌12日重施故技尾隨一名日本旅客，在電扶梯上以1人掩護、1人行竊的方式，偷走被害人皮包，警方見機不可失動手逮人。
起訴指出，胡姓、周姓男子多次以觀光名義來台，自去年9月起犯下至少6起機場手扶梯扒竊案，得手後隨即到銀樓購買金條，或盜刷被害人信用卡，到案後因有逃亡之虞，遭羈押迄今。
(中時)
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