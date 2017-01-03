持刀威脅反遭打趴 男子今被逮

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新北樹林48歲林姓男子，2日下午4時許欲賣回收物遭拒，竟惱羞成怒拿藍波刀襲擊回收廠員工，反遭老闆、員工聯手打趴後，開著白色汽車落荒而逃，警方今早循線將林男逮捕歸案。

林男昨天下午前往樹林大安路某資源回收場想販賣鐵板換錢，老闆懷疑鐵板來路不明拒收；林男不死心，回家又載著厚紙板2度前往販賣，老闆依舊質疑其為贓物而拒收，但林男卻一時惱怒，返車掏出預藏好的藍波刀作勢威脅，還邊拿刀邊嗆聲「叫老闆出來！」

魏姓老闆及黃姓員工見狀拿出撬釘器抵抗，雖然他手部遭劃傷，但林男也遭一棒擊倒後，趕緊爬起來駕駛白色汽車逃逸。

警方初步調查，林男有多項毒品前科，無穩定工作，今日上午已將他逮獲。

(中時)