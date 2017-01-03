姜正浩麻煩纏身 韓國家隊教頭傾向換將

姜正浩太會惹麻煩，可能被移出國家隊名單。(美聯社資料照)

效力海盜的韓籍強打姜正浩，其實力不在話下，本相當可能在明年世界棒球經典賽(WBC)，披上國家隊戰袍，但美媒2日報導，因為他近期惹了太多的麻煩了！美媒2日報導，南韓國家隊教頭金寅植正抉擇，是否把他移出WBC名單。

姜正浩大聯盟生涯第二年，替海盜出賽103場，雖然打擊率2成55比起菜鳥球季有所退步，但長打率進步到5成13，並轟出21發全壘打，打擊仍有一定的實力，然而他先在7月捲入性侵案，12月再因酒駕被逮，場外風波不斷，讓人傷透腦筋，也或多或少影響他備戰WBC。

由於姜正浩實在太會惹麻煩，據《NBCSports》報導，金寅植可能以『公眾評價惡化』為由，把他移出國家隊陣容，「姜正浩是個好球員，但對該不該讓他打經典賽，我有點疑惑。以我個人來說，我傾向把他移出名單。」

如果姜正浩確定移出名單，推測可能會把效力紅雀的吳昇桓，補進陣容，不過尚未獲證實。吳昇桓上季於紅雀出賽76場，繳出6勝3敗、自責分率1.92成績，並在球季後段獲拔擢為守護神，替球隊守住19場勝利。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)