逆子疑酒後毆打老母 檢方聲押獲准

彰化縣永靖鄉1名周姓男子疑似酒醉毆打老母，周母逃出屋外大聲求救，鄰居見狀趕緊報警，另將頭破血流的周母送醫。

警方獲報趕到現場，當場逮捕周姓男子，周男在檢警訊問時辯稱，自己未毆打母親，是媽媽不小心跌倒，不過周男訊後仍遭檢方聲押獲准。

警方指出，1月1日晚上8時左右，52歲的周姓男子疑似酒後突然拿形狀跟棍棒類似的物體，毆打母親，被打的周母大聲哀嚎，逃出家門求救，鄰居聽見聲音出門查看發生什麼事情，還被周姓男子大罵「看三小」，隨即進入屋內。

員警獲報趕到現場，逮捕周姓男子，另將周母送醫急救，周母頭部有撕裂傷以及顱內出血，目前仍在治療中；而警方在周姓男子住處找到男子脫掉的血衣。

警方指出，周姓男子有多次公共危險前科，周母也曾向法院聲請保護令，不過保護令已經到期，而周男原本有2名兄弟，不過都已經往生，周母只剩這個兒子，才會容忍他。

不過周姓男子落網後接受檢警訊問時辯稱，媽媽開雜貨店，一直要他去幫忙顧店，他要拉媽媽進屋時，媽媽不小心跌倒，他沒有毆打母親；不過檢警根據找到的血衣以及鄰居的證詞，認為周姓男子涉嫌重大，向彰化地方法院聲請羈押獲准。1060103

(中央社)