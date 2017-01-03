逆子疑酒後毆打老母 檢方聲押獲准
彰化縣永靖鄉1名周姓男子疑似酒醉毆打老母，周母逃出屋外大聲求救，鄰居見狀趕緊報警，另將頭破血流的周母送醫。
警方獲報趕到現場，當場逮捕周姓男子，周男在檢警訊問時辯稱，自己未毆打母親，是媽媽不小心跌倒，不過周男訊後仍遭檢方聲押獲准。
警方指出，1月1日晚上8時左右，52歲的周姓男子疑似酒後突然拿形狀跟棍棒類似的物體，毆打母親，被打的周母大聲哀嚎，逃出家門求救，鄰居聽見聲音出門查看發生什麼事情，還被周姓男子大罵「看三小」，隨即進入屋內。
員警獲報趕到現場，逮捕周姓男子，另將周母送醫急救，周母頭部有撕裂傷以及顱內出血，目前仍在治療中；而警方在周姓男子住處找到男子脫掉的血衣。
警方指出，周姓男子有多次公共危險前科，周母也曾向法院聲請保護令，不過保護令已經到期，而周男原本有2名兄弟，不過都已經往生，周母只剩這個兒子，才會容忍他。
不過周姓男子落網後接受檢警訊問時辯稱，媽媽開雜貨店，一直要他去幫忙顧店，他要拉媽媽進屋時，媽媽不小心跌倒，他沒有毆打母親；不過檢警根據找到的血衣以及鄰居的證詞，認為周姓男子涉嫌重大，向彰化地方法院聲請羈押獲准。1060103
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。