中市抽驗民生食品 皮蛋驗出動物用藥

年關將近，台中市政府抽驗90件市售民生食品，蛋加工品28件、金屬罐裝飲料30件、吻仔魚16件及國軍副食供應站蔬果16件，發現1件皮蛋檢出動物用藥「氟滅菌」，已通知下架。

台中市衛生局表示，抽驗不合格的產品是在南屯區惠康百貨股份有限公司黎明二分公司的「御品皮蛋」檢出動物用藥「氟滅菌(flumequine)0.020ppm」。衛生局立即通知賣場下架商品外，也移請源頭廠商衛生局後續追查。

衛生局說明，氟滅菌又稱氟甲(口奎)，是(口奎)諾酮類(Quinolones)抗生素的一種，常用於防止畜產動物及養殖魚因飼養密度過高所造成的感染症狀，動物實驗顯示具有肝毒性；而(口奎)諾酮類抗生素在人體若長期蓄積，可能引發包括胃腸道及頭暈、失眠、頭痛等副作用，影響人體健康。

衛生局長徐永年表示，食品業者產製的產品若違反食安法，得依同法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠的全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。1060103

(中央社)