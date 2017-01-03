韓禽流感蔓延 撲殺雞鴨逾3000萬隻

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隨著南韓史上最嚴重禽流感疫情蔓延至全境，南韓政府已下令撲殺家禽超過3000萬隻。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓農林畜產食品部今天發布的資料顯示，截至3日零時，南韓全國已有3033萬隻病禽因感染高致病性禽流感被撲殺。其中，雞的數量最多，達2582萬隻。

報導稱，令人欣慰的是，一週內出現感染禽流感疑似病例僅2起，證明南韓政府在一定程度上，已有效地控制禽流感疫情。1060103

(中央社)