星島日報社論：習核心強勢挺進19大
中共在去年六中全會上確立「習核心」，星島日報今天發表社論指出，習核心為秋天召開的中共19大完成權力部署奠定基礎；習核心已經掃清了政治障礙，將強勢挺進19大，操控高層人事主導權。
星島日報是香港的中文媒體，立場被認為較親近北京。星島日報在香港占中運動中，批評學生「行為過激」、「占中非法」；此外，在銅鑼灣書店人員失蹤案中，星島日報也多次領先報導最新案情進展。
星島日報今天發表社論文章指出，習核心強勢挺進中國共產黨第19次全國代表大會（19大），19大將有習核心的強勢操盤而「波瀾不驚」。
文章還說，外界傳出中共中央政治局常委將由7人變成5人，「七上八下（67歲續任，68歲退休）」的潛規則即將改變，中共中央紀律檢查委員會書記王岐山可能連任等，並非空穴來風，也是19大的看點。
文章表示，按照王岐山的說法，周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、令計劃等「陰謀家」、「野心家」已清除。換言之，習核心已經掃清政治障礙，將強勢挺進19大，操控高層人事主導權。
文章提到，反腐敗已經達到目的，未來一年，反腐敗不會再成為「主旋律」，而是進入制度反腐階段。
至於大陸內政最大挑戰，文章說，是如何因應下滑的經濟壓力，外交則要面對「逆全球化」思潮，尤其是美國總統當選人川普執政後，中美關係的不確定性。
2016年10月下旬，中國共產黨召開第18屆中央委員會第6次全體會議（六中全會），並正式提出「以習近平同志為核心的黨中央」的說法，確立了習核心。1060103
(中央社)
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