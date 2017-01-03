檢警解剖遭棄屍女 疑遭暴打撞牆傷害
嘉義縣朴子市1日發生朱姓女子遭棄屍社區騎樓案，檢警今天解剖，死者頭部骨折、肋骨骨折等傷害，疑遭暴打、撞牆；警循線追查溫姓男子等嫌疑人到案釐清。
嘉義縣政府警察局朴子分局今天表示，朱姓女子被發現倒臥在朴子市吉祥三街一處社區騎樓，警方、救護人員趕到，發現朱姓女子已死亡，身體多處疑毆打造成的瘀傷；警方當天在附近超商找到朱姓女子男友邱姓男子。
邱姓男子否認行凶供稱，與朱姓女子是透過網路認識、交往，因積欠友人溫姓男子新台幣6萬元，被囚禁在溫姓男子承租的套房逼債。
邱姓男子供稱，溫姓男子夥同4名友人於去年12月31日深夜到租屋處，可能要不到錢，對他及女友拳打腳踢，根本無力招架，2人身體多處瘀傷，後來溫姓男子等人離開後，發現女友已氣絕身亡，便將女友從5樓租屋處拖出房間，搭電梯到1樓，放在騎樓。
警方說，邱姓男子供詞反覆，部分疑點未清楚交代，需等溫姓男子等人到案釐清，但溫姓男子手機關機，到目前仍未能聯繫上，正透過親友請溫姓男子出面說明。
解剖後，初步發現死者頭部有外傷、硬腦膜上下出血、頭部骨折、肋骨骨折、氣胸、血胸、四肢、臉部與胸部有挫傷等傷害，疑遭拳打腳踢、撞牆等暴力傷害，已採集相關檢體送化驗；確實致死原因，需等報告出爐才能釐清。1060103
(中央社)
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