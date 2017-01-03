呂秀蓮：冉冉2字有意境 不必小題大作

總統府春聯印有「自自冉冉、歡喜新春」賀詞，引發爭議。前副總統呂秀蓮今天說，外界不必小題大作，「冉冉2個字也滿好，也有它的意境」。

呂秀蓮今天接受「POP搶先爆 主持人黃光芹」專訪。

對於總統府春聯用字爭議，呂秀蓮說，這個不能怪總統，「我相信她不會管這個事」，看總統府是誰接洽的，也有可能是印刷廠，不過，外界也不必小題大作，冉冉2個字也滿好，也有它的意境。

另外，她說，元旦升旗典禮，媒體關切總統蔡英文有無唱國歌，全世界沒這樣荒謬的事，這反映出國歌本身不得民心，有部分的人不太想唱；憲法有規定國號、國土，但沒有規定國歌，大家可以用民主機制，有不同意見可以來討論。

呂秀蓮說，如果有好的國歌，會帶來好的國運；大家寫不同國歌，用公開程序徵選，選出最棒的3條，最後公投決定。

另外，主持人也問呂秀蓮是否爭取率團出席美國總統當選人川普就職大典？

呂秀蓮說，她很早就澄清，沒有這回事，這也不是誰爭取，而是總統應根據外交禮儀，指派最適當人選；當然總統本人能去最好，其他國家都這樣，但台灣沒辦法的情況下，其實總統也可以請前總統馬英九去，要不然她覺得應該請前副總統吳敦義去，因為剛卸任的總統副總統職位很高。

呂秀蓮說，馬英九擔總統時，美國總統歐巴馬就職，府方邀請她與當時的立法院長王金平去參加典禮，她覺得應該這樣才對；她也說，「柯林頓、歐巴馬時代我都去過，所以我不希罕，而且那是苦差事，天寒地凍」。

由於總統府已籌組跨黨派代表團出席美國總統當選人川普就職典禮，由行政院前院長游錫(方方土)擔任團長。呂秀蓮說，當然可以派游錫(方方土)，但層級上，如果可以敦請吳敦義、立法院長參加，份量夠，也是對美國新政府的尊重。1060103

(中央社)