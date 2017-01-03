師大生環境影展 關注空污油煙環保餐具
環境教育不能等，台師大學生針對空污、油煙污染、環保餐具、節電等議題製作10部影片，推出環境影展，希望大家更關注環保議題，更懂得愛護地球環境。
台灣師範大學今天舉行環境影展成果發表會，台師大通識教育中心環境與傳播課程的學生分成10個團隊製作影片，涵蓋污水、地質、節電、空污、環保餐具、油煙污染等議題。
台師大物理系學生林宇軒等人組成的團隊，針對空污議題，製作「看不見的殺手」影片。團隊成員徐湘婷表示，為了更瞭解民眾對空污的認識，團隊在師大附近針對居民和學生進行問卷調查，根據蒐集到300份的問卷發現，多數人都知道PM2.5，但卻不太會主動去關心此議題。
徐湘婷指出，如果只有環保團體關心PM2.5，或要等政府制訂政策，空污減緩的速度和效果都有限，根據資料顯示，台灣的PM2.5來源包括汽機車排放、工業污染等，而汽機車排放可透過民眾自身做起，例如多搭乘大眾運輸工具來減少空污，團隊希望透過影片，讓大家知道空污的重要性，從大眾開始做起，更能全面及有效減少PM2.5。
台師大電機系學生傅義全等人組成的團隊則製作「走位的美味」影片，觀察大學周邊餐廳林立帶來的油煙問題，團隊深入師大周邊夜市進行訪視，並瞭解店家如何改善油煙問題，也進行街訪，瞭解民眾對油煙和空污的認識。
課程指導教師黃兆璽表示，大學生普遍有不錯的環保意識，但對於全球環境變化則較少瞭解，希望透過田野調查和環境影展，讓學生親身掌握生活環境帶來的污染問題，進而成為具有環保意識的環境公民，相信對台灣落實環境保護會更有助益。1060103
(中央社)
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