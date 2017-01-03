台北市環保局：初一到初三停收垃圾

我要評比

春節將至，台北市政府環境保護局今天說，除夕（27日）、初四（31日）及初五（2月1日）正常收運垃圾；初一到初三（28日到30日）停收垃圾，初六起恢復正常，並收運大型廢棄物。

環保局說，初一到初三雖停收垃圾，但仍開放轄內43處「限時收受點」提供市民丟垃圾，欲知詳情可上環保局網站（http://www.dep.gov.taipei）便民服務專區查詢。1060103

(中央社)