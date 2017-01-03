老夫子作者 王澤：一輩子無法超越父親

老夫子漫畫作家王家禧病逝，享年93歲，其長子王澤（圖）去年11月曾應邀南下高雄第一科大演講暢談父子情深，言猶在耳，他推崇父親是漫畫天才，他一輩子也無法超越。（校方提供） 中央社記者程啟峰高雄傳真 106年1月3日

老夫子漫畫作家王家禧病逝，享年93歲，其長子王澤去年11月曾應邀南下高雄第一科大演講暢談父子情深，言猶在耳，他推崇父親是漫畫天才，他一輩子也無法超越。

「老夫子」漫畫風靡華人世界逾半世紀，如今作者由老王澤變小王澤。1960年初，王家禧以長子王澤為筆名創作老夫子漫畫，1995年後交棒給王澤，持續畫老夫子漫畫。

國立高雄第一科技大學說，通識教育中心每學期都定期邀請名人來校演講，去年11月是透過學校研發處處長蔡匡忠邀請王澤南下演講。王澤演講讓校內教職員重溫兒時回憶，也讓新世代年輕讀者一睹大師風采，會後的座談會與簽名會，場面更是熱絡。

第一科大說，王澤原是實踐大學專任教授，去年2月退休，他長年在台北，與高雄原本沒什麼淵源，由於蔡匡忠是王澤的舊識，雙方私交不錯，即使後來兩人分隔北高兩地，仍常有連絡，因而邀請到王澤到校演講。

第一科大表示，王澤當天專程由台北搭高鐵南下演講，校方還特別派車到高鐵左營站接他到校，王澤雖有年紀但身體仍硬朗，講話聲音也鏗鏘有力，且幽默風趣，前來聽講師生眾多，連演講廳會場地板都坐滿了人。

校方指出，王澤當時表示，「從小就看父親為養家，每天獨力伏案埋首數小時畫老夫子，供稿3、4份報紙，對我影響很大」。

王澤還當場秀出父親年輕時的照片，盛讚父親是帥哥，比他還帥，父親是漫畫天才、漫畫一代大師，其漫畫功力，他一輩子也不可能超越。

王澤演講指出，「我父親是我父親，他有他的生活經驗與他的理想，但我必須將我的感受灌注在我的作品裡，而老夫子還是老夫子，有他自己的生命與個性，但是我要嘗試玩出不一樣的老夫子」。

王澤自認沒有父親的天分與技巧，一度令他倍感壓力，擔心老夫子不再是老夫子，但仍不改他熱愛創作的興趣，王澤說，「我不習慣細筆創作，只好用粗筆畫細線條，但是那個功夫是我父親所沒有的」。1060103

(中央社)