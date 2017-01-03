台中世貿國際旅展 上千福袋免費送

月底就要過春節了，台中世貿國際旅展將於6日起登場，想要利用春節假期及228連假出遊的民眾，可以到台中世貿中心參觀。中央社記者郝雪卿攝 106年1月3日

月底就要過春節了，台中世貿國際旅展將於6日起登場，想要利用春節假期及228連假出遊的民眾，可以到台中世貿中心參觀。

台中市2017年首場旅展「台中世貿國際旅展」從6日起到9日在台中世貿中心登場，看準接下來春節6天連假及228連續假期，無論是想全家出國或是國內環島輕旅行，現場都有各種國內外旅遊套裝行程或自由行，供民眾參考。

在國外旅遊方面，有多家旅行社推出從萬元有找的小資旅行到豪華遊輪的貴族體驗；國內旅遊方面，也有多家五星級飯店、特色民宿等推出優惠行程，雙人出遊住宿最低只要1000元起，不論想南下享受冬日豔陽，還是體驗冬日泡湯幸福都能各取所需。另外，還有低價餐券促銷，也很受消費者青睞。

歲末年終，這次旅展主辦單位共準備1100個好運福袋免費大方送，在展出期間，每天開展前，持入場券進場，即可排隊參加抽獎，天天送出機票、住宿券、湯屋券、餐券等多項好禮，袋袋都有獎。

6日開幕當天更將從500個好運福袋排隊來賓中，抽出數名幸運來賓晉級大會活動，有機會拿到日本機票。1060103

(中央社)