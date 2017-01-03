小英臉書發「戰戰兢兢」 網友再質疑出錯

總統蔡英文在臉書發文說:「我們的每一天，都是國軍戰戰兢兢的第一天。」(圖/臉書:蔡英文粉絲頁)

繼總統副總統聯名春聯爆出「自自冉冉」爭議後，總統蔡英文昨天（2日）在臉書轉貼國防部「和您一起，守護臺灣」元旦短片，文中加上評語「我們的每一天，都是國軍戰戰兢兢的第一天。」遭網友質疑「戰戰兢兢」是貶抑詞，應該用「兢兢業業」才合適。

對於蔡英文總統臉書是否出錯，府方並未回應，國教院主任秘書武曉霞則是低調表示，根據教育部修訂辭典，兩個詞的意義已經寫明。至於總統用法是否有錯，她不便評論。

蔡英文臉書是在昨天下午貼出，隨後就有網友質疑，使用「戰戰兢兢」不恰當，因為這是貶抑詞，如果真的要肯定國軍的貢獻，應該用「兢兢業業」才合適。

這則留言也引爆各方討論，有人挖苦說，「戰戰兢兢」是唯恐出錯，用來描繪當今國軍動輒得咎，整天擔心成為輿論批評焦點的心情，其實非常貼切。

(工商)