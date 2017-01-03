范冰冰發年终不手軟 最大獎讓網友都跪了
大陸女星范冰冰事業正處巔峰，不僅擁有自己工作室，去年還榮登「全球十大最高收入女星」榜，被稱為「范爺」的她，對待員工更是闊氣不手軟，尤其公布年終最大獎時，讓一票網友都跪了，直呼沒人贏的過范冰冰。
根據《鳳凰娛樂》報導，昔日范冰冰得知助理沒錢支付婚禮訂金，二話不說立刻替對方付了全部金額，對待員工可說出了名的好，因此會給員工怎樣的年終大禮也備受關注，據悉高級筆電和新型手機都是最基本，最大獎則是歐洲豪華之旅，犒賞員工私毫不手軟，這也讓網友頻頻詢問，工作室還有沒有缺額可應徵。
(中時電子報)
關鍵字：范冰冰
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