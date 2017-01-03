精神不穩弒妻 男子上月30日因噎食器官衰竭亡

患有思覺失調症的嘉義縣梅山鄉陳姓男子因精神狀況不穩，去年12月15日陳妻關心丈夫打電話給親戚詢問有無認識精神科醫生時，慘遭丈夫殺害。未料，12月19日在鹿草看守所被人發現因噎食倒在地上，送往嘉義長庚醫院急救，昏迷指數3，12月30日因器官衰竭死亡，至於是意外或是自殺，詳細情形仍待檢方調閱監視器釐清。

(中時)