不用扶腰慢慢走！陳美鳳曝林心如懷孕後變化

陳美鳳大讚林心如懷孕後更美、行動俐落。（圖／本報系資料照片）

林心如2016經歷認愛霍建華、峇里島婚禮到肚皮有喜，身懷六甲的她已停工、專心養胎，即將迎接與霍建華愛的結晶，林心如懷孕後也時常曬素顏照，好膚質的她，肌膚自然、白裡透紅，而好友陳美鳳近日和林心如聚餐，她也透露林心如懷孕後的變化。

陳美鳳大讚林心如懷孕後更美，並在臉書透露，林心如行動俐落「不像戲劇裡的孕婦手常常要扶著腰慢慢走」，陳美鳳更是誇她體質好、很適合懷孕，拱林心如要多生幾個「反正小孩生下來肯定有很多人搶著要照顧啦！」

看著林心如結婚懷孕，陳美鳳有感而發說「幸福人妻心如，很快就要成為新手媽媽，祝福妳一切順心，美夢成真，幸福久久」。

(中時電子報)