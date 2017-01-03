新春到 麥當勞「草莓紅絲絨」飲品賀新年

McCafé推出「草莓紅絲絨摩卡」、「草莓紅絲絨阿薩姆」等限定飲品。（圖片提供／麥當勞）

（圖二）麥當勞「無敵豬肉滿福堡加蛋」雙層肉片一次滿足，75元／單點，每天上午10：30前供應。（圖片提供／麥當勞）

傳統農曆年即將到來，「紅色」是喜慶顏色，McCafé推全新「草莓紅絲絨系列」飲品，有摩卡與阿薩姆鮮奶茶2種選擇，明日起限定期間販售。草莓紅絲絨系列選用甜菜根萃取製作紅絲絨醬，佐以當季草莓熬煮濃郁果漿，甜而不膩，大紅色彩喜氣洋洋。

一日之計在於晨，許多通勤族早起上班趕打卡，忽略早餐重要性，麥當勞早餐是個好選擇，其中「滿福系列」早餐是麥當勞人氣王，全台每月可吃掉2百萬個。

「滿福堡系列」有豬肉滿福堡加蛋、豬肉滿福堡、無敵豬肉滿福堡加蛋、滿福堡、滿福香鷄堡加蛋、滿福香鷄堡及滿福鮮蔬堡，共7種供消費者選擇。

(中時)