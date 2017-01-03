PPAP日本大叔 教你防範瓦斯中毒

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新竹市消防局3日出動真人版「日本大叔Piko太郎」（中），以詼諧逗趣的表演，提醒民眾使用瓦斯熱水器，要隨時注意通風。（郭芝函攝）

農曆年節將至，加上新竹市冬季風大，消防局3日舉辦「瓦斯安全暨防範一氧化碳中毒」宣導，現場結合網路火紅PPAP影片，出動真人版「日本大叔Piko太郎」，以詼諧逗趣的表演，提醒民眾使用瓦斯熱水器，要隨時注意通風，平安過好年。

民眾使用瓦斯熱水器，習慣緊閉門窗，易發生一氧化碳中毒，去年全國就發生59起、3人死亡，消防局代理局長李世恭說，為徹底解決此況，進行家戶訪視後，發現許多熱水器雖設於陽台，卻加裝採光罩或鋁門窗，加上曬晾衣物，反而通風不足。

在市長林智堅要求下，消防局3日舉辦「瓦斯安全暨防範一氧化碳中毒」，透過「消防狂新聞」短片，加強冬季宣導，同時將持續「燃氣熱水器遷移或更換」補助，針對危險家戶補助最高3000元，8年來已補助3319戶，今年則有199戶受惠。

消防局表示，氣溫低於15℃時，前1天至回暖那天的每日晚間6點半、7點半、8點半等3個時段，會透過LINE或簡訊，通知各社區大樓管委會，利用廣播設備提醒住戶使用熱水器要注意通風，而消防人員也會到社區巷弄，進行車巡廣播宣導，強化瓦斯安全的重要性。

「一氧化碳無色無味，非常危險！」消防局呼籲，民眾使用熱水器時，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，請立即停止洗澡，打開通往室外的窗戶，並前往通風良好的室外環境，再打119電話求助。

(中時)