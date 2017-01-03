六合夜市出天價烏魚膘 房東限一週搬走
六合夜市爆發賣天價烏魚膘事件，重創夜市形象。海產攤房東李錫昌今天受訪時指出，將限對方一週內搬走，讓他有充裕時間另覓新地點做生意，這樣比較通情達理。夜市主委莊其章則盼挽回消費者信心，強調趕走惡攤後，將重整夜市秩序、建立優質形象，期盼遊客勿因該事件就不來觀光。
海產攤賣天價烏魚膘，因索價高達1680元遭各界撻伐。海產攤老闆郭鑫瀚昨出面道歉，但仍抵不住輿論壓力，最後踢到鐵板被請離六合夜市，今天也聯繫不上。不過，此事已讓六合夜市負面形象再添一樁，網路上持續熱議，六合夜市到底適不適合去消費，還是去了只會被當肥羊宰？
海產攤房東李錫昌指出，郭男兩年來積欠近40萬房租，他與兄弟多次與郭男協商破局。但因對方苦苦哀求說:「如果把我趕走，我生活過不下去」，最後才心軟答應續租，但如今爆發黑店事件，絕對不再給租了。
不過李錫昌說，會給郭男一週時間當緩衝期，他可以趕緊找新的夜市或其他地點重起爐灶，畢竟因他一顆老鼠屎，害死一鍋粥，管委會也遭到責難，外界更不願來六合，真的是太可惡了。
高市觀光局長曾姿雯表示，這純屬單一個案，不希望因此影響六合夜市觀光。第一時間主管機關經發局及消保官已介入，但要建立觀光友善環境，必須建立合理價錢、清潔環境，並要求管委會加強管理。
(中時)
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