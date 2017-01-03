川普欽點萊特海澤任美國貿易代表

我要評比

政權交接團隊資深成員今天表示，美國準總統川普料將指派萊特海澤出任美國貿易代表，希望借重這位貿易談判大將執行一部分重大政策。

路透社報導，萊特海澤（Robert Lighthizer）目前是世達律師事務所（Skadden Arps）的合夥人。根據世達律師事務所網站的生平簡介，萊特海澤1980年代總統雷根執政時，曾擔任具大使頭銜的美國副貿易代表。

根據生平簡介，數十年來他擔任多起反傾銷案的律師，且主張國外市場開放。

身為川普的貿易代表，萊特海澤將在制定強硬政策上扮演關鍵角色，但強硬政策恐讓華府與中國大陸和其他貿易夥伴間的緊張關係升高。

然而，他可能不會擔任川普貿易政策的主要擘畫者。根據政權交接團隊發言人，主要擘畫者的角色將落在川普挑選的商務部長、身價億萬的投資人羅斯（WilburRoss）身上。（譯者：中央社陳昱婷）1060103

(中央社)