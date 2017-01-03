1例1休效應多 勞團要勞動部出面
工人鬥總統今天表示，1例1休通過後漏洞百出、毫無保障，呼籲勞動部應出面替勞工守住當時立法的美意，而非讓資方趁火打劫的漲價，卻不是因應人事成本的提升。
勞動基準法修正後上路，引發許多物價調漲效應，對此工人鬥總統今天至勞動部前抗議。
工鬥表示，勞動基準法新的制度看似有增加一些保障，卻依然繞在砍假的邏輯裡被處理，因此上路後漏洞百出、毫無保障。
工鬥說，休息日為了給雇主業務需求彈性，因此較為彈性，但其立意應該還是以休息為主，為何勞工在應當休息日出勤，無法上班卻還要請假？且還是用事病假額度在休息日請假，根本是讓工人可用的假反而被雙重削減。
工鬥表示，新法上路後，休息日可以在變形工時約定下挪移，甚至可以跳過工會協商，利用加班換補休的方式規避加班費。
工鬥認為，變形工時應該重新跟工會協商，新的法令不該使用舊的工作規則或團體協約，應該重新規定；加班換補休應該依比例換取，應該將換休天數比照加班費運算方式。
工鬥表示，勞動部也應出面替勞工守住當時立法的美意，不要讓資方用大肆抱怨、散布「民生不便」等言論漲價，卻非真實反映人事成本應有的提升售價。1060103
(中央社)
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