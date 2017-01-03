被稱「禁慾系」不滿 林宥嘉查完定義竟改個人簡介！
歌手林宥嘉今年跨年受江蘇衛視邀約到澳門演出，當天獻唱〈成全〉、〈全世界誰傾聽你〉及〈自然醒〉，乾淨的嗓音猶如天籟，讓網友驚呼：「有點太好聽哎」，連王力宏都點讚，演唱實力受到如此肯定，林宥嘉歡喜非凡，然昨晚他發現有網友說他：「長得很禁慾，配合歌聲簡直了」，讓他以為被貶低，立刻要討個輸贏講明白。
林宥嘉跨年夜帥氣獻聲，搭配完美歌聲，事後竟被說是「禁慾系」，讓他一時不開心，直問網友「來來來！是哪一秒禁慾了，你說看看？」，之後乾脆自己查「禁慾系」定義，沒想到印象完全翻盤，原來「禁慾系」是個網路流行語，定義為「一般用來形容顏值高，外貌清淡高雅，個性沉默內斂，高冷的男性」，並強調要長得帥才是禁慾系，「長得醜的是屬於絕育系」。
只見林宥嘉瞬間轉怒為喜，立刻表示自己太單純只看字面，果決認了「好的…我是禁慾系」，這還不則以展現他的開心，他更直接將微博的自介改了，變成「人稱禁慾系歌手」，後頭還加註「禁慾系男子代表：胡歌、霍建華」，自行加入男神之列，讓眾粉絲及網友大笑，直呼林宥嘉搞笑！
(中時電子報)
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