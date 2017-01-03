3／1起 新北市調整身障者停車優惠

新北市交通局宣布，3月起調整身心障礙民眾路邊停車免費優惠，從2天限縮至4小時。（交通局提供）

身心障礙者停車優惠。(交通局提供)

身心障礙民眾在新北市路邊停車享2天免費優惠，新北市交通局宣布，3月1日起限縮至4小時，行動不便的身障駕駛可申辦工作地點500公尺內10小時免費停車，路外停車場免費時數由3小時延長為4小時，設籍新北市駕駛特製汽、機車的身障朋友，則仍享2日免費 。

新北市5年前開始提供身障車輛有2天路邊停車免費優惠福利，比起台北市最高8小時、桃竹苗地區3小時的優惠，被質疑太過寬鬆，市府也常接獲投訴停車位遭身障車輛長期占用。

交通局停車營運科長李友欽指出，確實發現有身障朋友把路邊停車位當自家停車場停放，更誇張的還有掛名買車，根本不是身障者使用，讓真正需要停車的民眾找不到車位。

依資料統計，一般車輛停放路邊收費停車時間平均1.83小時，身障車輛為3.9小時，身障車輛停放路邊收費停車位數量高達3成，且停車時間超過5小時約占總停車輛數10％。

交通局為改善停車位占用情形，與身障團體溝通後，決議自3月1日起調整停車優惠，由原先2天、48小時免費停車縮減至4小時，行動不便的身障朋友可另申辦工作地點500公尺內停車免費10小時，駕駛特製車的身障市民維持2天免費優惠。

此外，立體、地下及平面等路外公有停車場部分，身障者免費停車時數從3小時延長為4小時，第5小時起半價，身障市民享月租半價優惠。

(中時)