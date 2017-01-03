華信航空春節疏運再增開加班機36架次

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華信航空因應國人春節返鄉及出遊需求，調度自有航機E190機隊及華航集團738大型航機運能，提供離島加班機226架次。（陳世宗翻攝）

華信航空配合2017年1/25日起至2/5日期間春節疏運，為因應國人春節返鄉及出遊需求，針對目前需求較高的金門及澎湖離島航線再規畫第2波加班機：台北-金門30架次、台北-馬公4架次、台中-馬公2架次；華信航空強調，春節第2波加班機總共再增開36架次、3744席機位。

華信航空黃尤欗說，該公司配合民航局於2016年12月6-7日開放第一波春節離島班機訂位時，華信除正班機364架次外，已調度自有航機E190機隊及華航集團738大型航機的運能，提供離島加班機226架次。

黃尤欗指出，加上3日起第2波春節加班機36架次，2017年國內航線春節疏運期間，華信航空總共提供626架次、總計7萬1584席機位，滿足春節疏運期間，旅客搭機返鄉旅遊的需求。

華信為鼓勵民眾春節期間多利用反向及離峰時段班次，該公司特推出春節離峰班機、享7折早鳥優惠方案；只要在搭機14天前訂位購票，就可享有7折限量優惠票價，提供民眾在春節期間，規畫在離峰時段輕鬆出遊、亦可安排離島家人來台團圓，年假可輕鬆享受悠閒又享有票價優惠。

黃尤欗指出，歡迎透過華信航空網頁、華信手機APP、客服專線412-8008(手機+02)訂位、7-ELEVEN ibon、全家 FamiPort，或直接到華信航空機場臨櫃訂位及購票。

(中時)