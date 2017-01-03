日台交流協會揭牌 邱義仁：台日牽涉國際情勢
亞東關係協會會長邱義仁下午參加「日本台灣交流協會」揭幕儀式。他致詞時表示，台日關係不只是台灣、日本雙方問題，還必須牽涉到廣泛國際情勢變遷，我們必須非常小心評估情勢的變化。
邱義仁說，祝賀「日本台灣交流協會」完成正名工作，這條路走來歷經漫長歲月，克服非常多困難，也是許許多多前輩付出心血及歲月。
他強調，這些努力的成果絕對不只是一個符號性的象徵意義，也絕對不只是表面性的改名字而已，否則這條路就不必走得這麼久、這麼辛苦。
邱義仁坦言，台日關係不只是台灣日本雙方問題，還必須牽涉到廣泛國際情勢變遷，我們必須非常小心評估情勢的變化，包括國內的變化，一點一滴很辛苦累積而來。
他說，希望在「日本台灣交流協會」改名的啟發底下，台日雙方可以穩健一步一步的把台日關係帶向新的階段。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。