日台交流協會揭牌 邱義仁：台日牽涉國際情勢

亞東關係協會會長邱義仁(見圖)下午參加「日本台灣交流協會」揭幕儀式。他致詞時表示，台日關係不只是台灣、日本雙方問題，還必須牽涉到廣泛國際情勢變遷，我們必須非常小心評估情勢的變化。（陳建瑜攝）

「日本台灣交流協會」下午舉行揭幕儀式。（記者陳建瑜攝）

亞東關係協會會長邱義仁下午參加「日本台灣交流協會」揭幕儀式。他致詞時表示，台日關係不只是台灣、日本雙方問題，還必須牽涉到廣泛國際情勢變遷，我們必須非常小心評估情勢的變化。

邱義仁說，祝賀「日本台灣交流協會」完成正名工作，這條路走來歷經漫長歲月，克服非常多困難，也是許許多多前輩付出心血及歲月。

他強調，這些努力的成果絕對不只是一個符號性的象徵意義，也絕對不只是表面性的改名字而已，否則這條路就不必走得這麼久、這麼辛苦。

邱義仁坦言，台日關係不只是台灣日本雙方問題，還必須牽涉到廣泛國際情勢變遷，我們必須非常小心評估情勢的變化，包括國內的變化，一點一滴很辛苦累積而來。

他說，希望在「日本台灣交流協會」改名的啟發底下，台日雙方可以穩健一步一步的把台日關係帶向新的階段。

(旺報)