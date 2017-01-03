註生娘娘鳳冠被偷走 警半小時逮獲

徐嫌偷走註生娘娘鳳冠，廟方報警不到30分鐘，警方已循線將他逮獲。（林宏聰翻攝）

雖然監視器畫面昏暗，但警方仍一眼便認出偷走神明鳳冠的是徐姓竊賊。（林宏聰翻攝）

連神明法器也敢偷！高雄市大寮區徐姓男子趁夜潛入南雄代天府，竊走註生娘娘頂上手工鳳冠，市價約1萬多元，隔天早上廟祝發現報警，或許冥冥中注定，員警調監視器一眼便認出徐嫌，30分鐘內即到他家逮人並起獲鳳冠，依竊盜罪嫌移送法辦。

47歲徐姓男子去年12月28日晚間，潛入大寮區鳳林三路南雄代天府，趁深夜四下無人，偷走註生娘娘的鳳冠，隔天上午10點多，廟祝清點才發現鳳冠不翼而飛，急得趕緊打電話報警。

轄區林園分局大寮派出所調閱監視器，一眼便認出徐男先前也曾因偷竊被逮，隨即前往他家外頭察看，員警在屋外轉了1圈，無意間瞥見屋簷下方隱密處有塊布蓋住，隱約露出鳳冠一角，於是在外頭埋伏，等徐嫌返家時將他逮獲。

從廟方報警到逮獲嫌犯不到半小時，徐嫌坦承犯行，辯稱因生活拮据才臨時起意行竊，到廟裡找尋值錢的東西下手，誰知還來不及變賣就被警方查獲，訊後被依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

「連神明也敢偷，肯定沒有好下場！」廟祝向警方表示，失竊的鳳冠雖然並非金質打造，但因手工細緻，當初造價1萬元左右，如今被竊賊取走，信徒認為不宜再戴回註生娘娘頭上，於是另外趕製1頂新鳳冠，新購價格已漲至1萬5000元。

大寮所所長曾富達表示，年關將近，警方已加強維安工作，務求年節前治安平穩、交通順暢，呼籲宵小切勿輕舉妄動。

(中時)