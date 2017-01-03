註生娘娘鳳冠被偷走 警半小時逮獲
連神明法器也敢偷！高雄市大寮區徐姓男子趁夜潛入南雄代天府，竊走註生娘娘頂上手工鳳冠，市價約1萬多元，隔天早上廟祝發現報警，或許冥冥中注定，員警調監視器一眼便認出徐嫌，30分鐘內即到他家逮人並起獲鳳冠，依竊盜罪嫌移送法辦。
47歲徐姓男子去年12月28日晚間，潛入大寮區鳳林三路南雄代天府，趁深夜四下無人，偷走註生娘娘的鳳冠，隔天上午10點多，廟祝清點才發現鳳冠不翼而飛，急得趕緊打電話報警。
轄區林園分局大寮派出所調閱監視器，一眼便認出徐男先前也曾因偷竊被逮，隨即前往他家外頭察看，員警在屋外轉了1圈，無意間瞥見屋簷下方隱密處有塊布蓋住，隱約露出鳳冠一角，於是在外頭埋伏，等徐嫌返家時將他逮獲。
從廟方報警到逮獲嫌犯不到半小時，徐嫌坦承犯行，辯稱因生活拮据才臨時起意行竊，到廟裡找尋值錢的東西下手，誰知還來不及變賣就被警方查獲，訊後被依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
「連神明也敢偷，肯定沒有好下場！」廟祝向警方表示，失竊的鳳冠雖然並非金質打造，但因手工細緻，當初造價1萬元左右，如今被竊賊取走，信徒認為不宜再戴回註生娘娘頭上，於是另外趕製1頂新鳳冠，新購價格已漲至1萬5000元。
大寮所所長曾富達表示，年關將近，警方已加強維安工作，務求年節前治安平穩、交通順暢，呼籲宵小切勿輕舉妄動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。