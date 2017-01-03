北市幸安國小縱火案 竟是小五生玩燒毛巾

台北市大安區幸安國小校內停車棚，2日上午10時左右發生火警，校方緊急疏散千餘名師生，消防人員到場灌救。（陳鴻偉翻攝）

意外共造成8部機車遭焚毀。（陳鴻偉翻攝）

2日上午10時左右，台北市大安區幸安國小校內停車棚發生火警，經調閱監視器，最後找到1名縱火的小五學生，他因一時好玩，拿家裡打火機燒毛巾，意外引發大火。(陳鴻偉翻攝)

今天上午10時左右，台北市大安區幸安國小校內停車棚發生火警，校方緊急疏散千餘名師生，過程無人受傷，警消到場滅火後，發現共有8部機車、1部腳踏車遭焚毀，經調閱監視器追查，最後找到1名縱火的小五學生，他因一時好玩，拿家裡打火機燒毛巾，意外引發大火。

大安警方中午找到這名小學生，他看到一堆警察，臉色慘白一度說不出話來，心情平復後向警方表示，他因一時無聊，下課時來到停車棚，看到其中1部機車鑰匙孔下的置物櫃有毛巾，就將它拿起來，再用從家裡帶來的打火機點燃，小學生表示，當時毛巾沒有燒起來，他隨手就將毛巾丟在腳踏墊上，然後就回到教室上課。

警方指出，毛巾隨後持續悶燒，先燒到蓋到機車坐墊上的雨衣，接著火勢一發不可收拾，終於引發大火。

小學生隨後在家長陪同下前往警局，但還是十分慌張，警方請示少年法庭後，將等消防局火調科報告出爐後，再決定是否依公共危險罪送辦學生。

(中時)